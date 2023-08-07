越南北部遇暴洪土石流 已知8死

（法新社河内7日电） 越南救灾官员今天表示，暴洪和土石流已在越南北部夺去至少8人性命。经过持续数月的热浪和干旱后，8月初开始的暴雨已损坏数百间房屋，并摧毁了作物。

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总部位于河内（Hanoi）的灾害控制机构在一份线上报告指出，上周在越南北部省分安沛（Yen Bai）、莱州（Lai Chau）、山罗（Son La）、和太原（Thai Nguyen）至少有8人死亡，其中包括2名儿童。

国营媒体发布了房屋倒塌在泥水中、道路被土壤和倒下的树木阻断或劈开的照片。

一些通往山区少数民族聚落的道路已被切断。

土石流也袭击了越南中部。

今年7月，中部高原（Central Highlands）大叻镇（Dalat）一座警局被崩塌的泥土掩埋，造成3名警员和1名平民死亡。

根据政府当局，自从5月雨季开始以来，中部高原和越南南部的降雨量与往常相比多了5%到10%。

在越南北部，5月和6月创纪录的高温和超越以往的干旱导致轮流停电和跳电，对当地企业和外国制造商造成严重损失。

作物也受到严重影响。

去年，自然灾害在越南造成175人死亡。

科学家警告，极端天气正因全球暖化加剧。

© 2023 AFP