野火烧毁7000公顷土地 葡萄牙逾千人投入灭火

（法新社里斯本6日电） 葡萄牙中部一场野火，已经烧毁7000公顷的土地，并造成11人轻伤，当局今天投入超过1000名消防员前往灭火。

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葡萄牙部分地区的气温超过摄氏40度，当局表示，未来几天「全国各地窜出火舌的机会依旧非常高，或说达最高等级」。

葡萄牙中部布朗库堡（Castelo Branco）地区有约7000公顷土地被烧毁，但消防行动的指挥官吉列尔梅（Jose Gulherme）表示，有火灾潜在风险的范围「超过2万公顷」。

他告诉记者说：「这是个非常辽阔的地区，有许多孤立的家园和村落。」他并补充道，火势延烧的范围已经蔓延了60公里。

4日冒出的大火所产生的烟雾和灰烬，5日已向东飘了130多公里来到法蒂玛镇（Fatima）。而罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）当时正在当地的塔古斯公园（Parque Tejo）主持「世界青年日」（World Youth Day）活动，与20多万名信徒互动。

当局另部署400名消防员至葡国西南沿岸附近的奥德米拉（Odemira）因应另一场野火。

民防官员布吉欧（Tiago Bugio）表示，奥德米拉的野火火线没有继续扩大，有两条火线仍旧活跃，但往南部旅游胜地阿尔加维（Algarve）逼近的第3条火线已获控制。

当局警告，全国各地野火生成的风险仍旧很高。

© 2023 AFP