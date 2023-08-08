世界童军大露营频频出包 韩议员提议邀请BTS挽救国家颜面

（法新社首尔8日电） 韩国主办今年「世界童子军大露营」，但因热浪、蚊虫等问题，陆续有人提早拔营，让韩国脸上无光。一名韩国国会议员见状，将脑筋动到流行乐天团「防弹少年团」（BTS）身上。

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据报导，「防弹少年团」成员Jin和J-Hope正在服兵役，SUGA也即将入伍，因此暂停团体活动。

韩国国会议员成一钟（Sung Il-jong）认为，军方应准许BTS成员短暂离营，好让他们暂时合体，为遭逢连串问题的「世界童子军大露营」（World Scout Jamboree）参与者表演。这次大露营有来自全球、数以千计的人参加，多数是青少年。

成一钟在脸书（Facebook）粉丝专页上写道：「有必要为了这些贵客…用韩国文化的力量来填补行程上的缺失。」

他要求韩国国防部「采取必要措施」，让BTS于8月11日在首尔为童子军们举办的流行演唱会上演出，这将「有助提升韩国国家声誉」。

成一钟是韩国国会国防委员会委员，他说，这次童子军大会「因准备不足加上管理不善，让我国名声蒙尘」。

针对成一钟的要求，国防部仅称「无可置评」。

约4万3000人上周齐聚韩国全罗北道的新万金海岸地区，参加「世界童子军大露营」。但活动揭幕以来问题丛生，起初是导致许多人中暑的热浪，再来是卫生欠佳，随后又因为台风逼近，主办单位本周决定放弃营地活动。

数以千计的学生今天后撤到首尔和其他地区。

早在台风警报发布之前，韩国媒体就形容这次童子军大会「丢尽国家颜面」。

成一钟提议让BTS上台表演以挽救国家名声，也让部分粉丝在网路上表达不满。

有人在前身为推特（Twitter）的社群平台X上写道：「拜托别拿BTS当你们的遮羞布！」

另一人说：「（韩国政府）自己没有好好筹备童子军大会，造成一片混乱，却把善后责任丢给BTS，这不是很荒谬吗？」

BTS在推广韩国文化方面发挥了非常强大的效果，甚至曾担任总统特使。

他们去年在釜山举办免费演唱会，以支持韩国争取主办2030年世界博览会（World Expo）。这是他们在成员陆续服役之前的最后一场团体演唱会。

© 2023 AFP