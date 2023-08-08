俄作家高佛斯基谴责侵略乌克兰 遭缺席审判8年徒刑

（法新社莫斯科7日电） 知名科幻小说作家高佛斯基（Dmitry Glukhovsky）今天遭到俄罗斯法院以缺席审判的方式处以8年徒刑，原因是他在社群媒体上谴责莫斯科侵略乌克兰。

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居住在俄罗斯境外的高佛斯基，以科幻作品「战栗深隧metro2033」（Metro-2033）为人所知，这部小说后来也被改编成流行电玩。

根据俄罗斯官方塔斯社（TASS）报导，现年44岁的俄罗斯作家高佛斯基被当局认定为「外国代理人」，他因散播有关俄罗斯军队的「虚假讯息」被判有罪。

高佛斯基是依据俄罗斯侵略乌克兰后不久通过的一项法律遭到判刑，该法律是用来压制批评俄军攻击的声浪。

高佛斯基一直谴责莫斯科对其邻国的军事行动。上个月底，俄罗斯空袭敖德萨（Odesa）后，高佛斯基在自己的Instagram上发布了一个黑色方块，上面写着「敖德萨」，然后再加上一个心形符号。

俄罗斯是在去年初发动对乌克兰的全面攻击，高佛斯基2月在俄乌战争周年时于社群媒体表示：「和一年前一样，对俄罗斯和我们的人民来说，我完全相信这场战争是毁灭性的，就像它是致命的和具破坏力的一样。我热爱的国家就是乌克兰。」

当俄罗斯军队在乌克兰作战时，俄罗斯对异见人士进行了前所未见的打压。

高佛斯基还发文支持被监禁的反对派人士纳瓦尼（Alexei Navalny），后者上周被判处了19年徒刑。

纳瓦尼的团队今天表示，纳瓦尼这位蒲亭（Vladimir Putin）批评者再次遭到单独监禁，此次为期两周，并在社群媒体Telegram上发文说：「这是第18次了。」 纳瓦尼在狱中谴责俄罗斯攻打乌克兰，他在4日被判处于「特殊体系」的流放地服长期徒刑。

© 2023 AFP