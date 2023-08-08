叙利亚人权组织：伊斯兰国杀害10名士兵及亲政府战士

（法新社贝鲁特8日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，伊斯兰国（IS）武装分子在前圣战士大本营叙北拉卡省（Raqa/Raqqa）发动攻击，杀害10名叙利亚士兵及亲政府战士。

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法新社报导，叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）指出，伊斯兰国攻击了叙利亚政权的多个据点和检查站，并放火焚烧军车和组合屋。

叙利亚人权了望台组织总部设在英国，仰赖叙国境内的广泛消息人士网路。据悉，这场攻击发生在昨天傍晚，另有6名士兵受伤，部分士兵状况危急。

叙利亚政府军控制了拉卡省南部以东部乡村地区，而库德族战士则掌控其余地区。

伊斯兰国残暴的「哈里发国」（Caliphate）曾将拉卡省境内拉卡市做为要塞，直到2017年被驱逐为止。

上周，伊斯兰国宣告领袖阿布・胡笙・胡塞尼・库拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）的死讯，据称他在叙利亚西北部的冲突中丧生。

2019年3月，在以美国为首的联军支持下，库德族人展开反攻行动，使伊斯兰国失去在叙利亚的最后一块领土，但圣战士残余分子继续在叙利亚广阔沙漠藏身处发动致命攻击。

他们的攻击目标包含平民、政府军、亲伊朗势力以及库德族率领的战士。

© 2023 AFP