尼日政变领袖拒绝西非经济共同体代表团到访

（法新社尼日首都尼阿美8日电） 根据法新社今天看到的正式信函，尼日政变领袖已通知西非经济共同体（ECOWAS），基于「安全」因素，他们无法接受该组织派遣代表团访问尼阿美（Niamey）。

广告 继续浏览后续

尼日外交部在致ECOWAS驻尼阿美办事处的信中表示：「西非经济共同体（对尼日）实施制裁后，当前民众愤怒和反抗的情况不允许（尼日）在平静且安全的条件下欢迎该代表团。」

7月26日，叛军推翻尼日民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum），ECOWAS随后对尼日实施贸易和金融制裁。

ECOWAS于7月30日给予尼日军政府1周时间，要求恢复民选政府，否则将面临军事干预。这项「最后通牒」已于本月6日到期。

在预定10日于奈及利亚首都阿布加（Abuja）举行的危机峰会之前，ECOWAS试图在今天派出1个代表团，前往尼日首都尼亚美。

政变领袖在日期标注为昨天的信中表示：「延后先前宣布的尼阿美访问是必要之举，针对（代表团）行程的某些面向进行修改也是必要之举。」

信中指出，上述行程「包括与某些人士会面。鉴于尼日面临入侵威胁，基于明显的安全原因，这些会议无法举行」。

© 2023 AFP