川普律师反击 批美检形同要求法院审查政治言论

（法新社华盛顿7日电） 美国政府律师称前总统川普公开分享关于他被控密谋推翻2020总统大选结果的诉讼案内容，请求法官下令川普不得公开讨论本案事务，对此川普律师表示，检方根本是在要求法院恢复担任审查者角色。

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川普在Truth Social写下「如果你冲着我来，我也不会放过你！」后，检察官4日要求负责承审本案的美国联邦地区法院法官楚坎（Tanya Chutkan）发出保护令。

检方指出：「在本案中，这类限制措施格外重要，因为辩方先前曾在社群媒体上发表有关证人、法官、律师和其他针对其未决法律事务的公开声明。」

检方补充表示：「倘若辩方要开始利用在这里发现的细节，或者比方像是大陪审团的笔录来发表公开贴文，可能会对证人带来有害的寒蝉效应，或对本案的公平司法行政产生不利影响。」

劳洛在回应政府的动议时表示，这项限制措施「过于广泛」，且检方是在要求法院「恢复担任审查者的角色，对川普总统的政治言论实施基于内容的规管」。

劳洛要求法官将保护令限制在「真正敏感的资料」上，同时「维护川普总统在第一修正案之下享有的权利」。

© 2023 AFP