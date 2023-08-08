布林肯警告：瓦格纳集团正利用尼日不稳定渔利

（法新社华盛顿8日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）警告，俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）正在利用尼日遭遇政变的不稳定情势渔利。尼日的邻国马利已成为莫斯科的伙伴。

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布林肯在英国广播公司（BBC）今天播出的专访中表示，对于是瓦格纳集团在幕后策划这项政变的说法，他抱持怀疑态度。尼日军方上月26日发动政变，罢黜西方的盟友、民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）。

布林肯昨天受访时说：「我认为尼日所发生及正在发生的事，不是俄罗斯或瓦格纳所怂恿。」

「但是就他们试图趁机渔利来说，那不会是件好事。我们看到在其他国家发生的事又再重演，他们在先前那些国家只带去坏东西。」

「这个瓦格纳集团每到一个地方，死亡、毁灭和压榨便接踵而至。」

瓦格纳已与马利和中非共和国等非洲国家缔结伙伴关系。军事执政的马利是在俄乌战争期间外交上转向亲俄的罕见国家。

马利和布吉纳法索（Burkina Faso）均已派特使至尼日，表达与政变领袖休戚与共，两国军事领袖都被指控与瓦格纳关系密切。

尼日是美国与法国在西非沙赫尔（Sahel）地区反圣战士行动的主要基地，在法国和其他国际部队从马利撤离后更是如此。

美国代理副国务卿卢岚（Victoria Nuland）昨天访问尼日，她表示尼日军事领导阶层了解与瓦格纳缔结伙伴关系的「风险」。（译者：陈政一）

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