强烈暴风雨侵袭美国东部 2人死亡逾70万户断电

（法新社华盛顿7日电） 美国东部大部分地区今天遭到强烈暴风雨侵袭，造成至少两人罹难，超过70万户无电可用，数以千计的航班取消或误点。

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数以百万计的民众接到恶劣天气警报，当局请民众留心龙卷风等。从阿拉巴马州到纽约州，几乎整个美东沿海地区都出现降雨、强风并下起冰雹。

美国国家气象局（National Weather Service）稍早预测具有「中度风险」会出现危险风暴，最高阵风可达每小时130公里。

国家气象局巴尔的摩与华盛顿办公室今天稍早在社群媒体发文说：「请持续留意天气状况，确保有多种方式接收警报。」

到了深夜，大多数地区的恶劣天气已减轻，但由于持续降雨，有些地区面临洪水威胁。国家气象局表示，维吉尼亚州记录到直径长达11.5公分的冰雹。

美国广播公司（ABC）当地附属电台报导，在阿拉巴马州，一名28岁男子在一处工业园区停车场被雷打中，当场丧命。

根据哥伦比亚广播公司（CBS）当地附属电台报导，在南卡罗来纳州，有一名15岁男子在祖父母住家外头遭遇不测，被倒下的树木压死。

根据电力供应状况追踪网站Poweroutage.us，到了今夜，东岸沿岸有超过70万户无电可用。

航班追踪网站FlightAware表示，由于恶劣天气浮现，今天有超过1700个美国航班取消，有超过8000个班机延误。

在华盛顿，由于预测天候不佳，联邦机构让员工提早在下午3时下班。

在美东地区遭到风暴侵袭时，包括德州、路易斯安那州与佛罗里达州等美国南部一大片地区发布超高温警报，一直到明天，气温预计将飙至摄氏42度。

科学家说，气候变迁加剧了全球极端天气事件的强度与频率。

© 2023 AFP