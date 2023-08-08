掀中共政治标语之乱 伦敦红砖巷涂鸦遭清除

（法新社伦敦7日电） 英国伦敦东区涂鸦圣地「红砖巷」（Brick Lane）成了中国当局支持者与反对者的画布：有人刷上呼应中国政府宣传标语的涂鸦，但不久就被反北京口号给覆盖。如今所有涂鸦都被当地政府清除。

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这条伦敦东区街道以街头艺术闻名，当地居民6日醒来发现红砖巷墙面原本的涂鸦被人以白漆涂掉，并以红漆喷上「富强」、「爱国」、「和谐」、「民主」、「平等」、「自由」与「法治」等中文字样，而这24个字正是中共倡导的「社会主义核心价值观」12个「基本内容」。

这些涂鸦在社群媒体引发众人挞伐，且很快就被反中共政权和反中国国家主席习近平的口号给覆盖过去。

维权组织「香港监察」（Hong Kong Watch）创办人罗杰斯（Benedict Rogers）在社群平台上写说：「我强烈谴责那些用中共充满仇恨的宣传内容，来污损红砖巷（Brick Lane）的中共暴徒。」

原本的24个红字如今被各式中、英文和图像抗议覆盖，包括在「平等」2字上方，有人用英文写下「但某些人比其他人更平等」、「中国没有自由」等。

到了今天早上，当地议会已清除了墙面上的亲中、反中涂鸦。

当地艺术家希格斯（Russell Shaw Higgs）告诉法新社：「我觉得涂鸦太快被覆盖过去了。昨天非常有意思，因为许多人来到这里，以反制手法覆盖原本的涂鸦，这成了货真价实的文字对话之墙，而这道墙的作用本来就是这样。」

一名艺术学生在社群媒体Instagram发文表示自己是原涂鸦的创作者，但否认在传达任何政治讯息，并谴责他最近收到的威胁。

© 2023 AFP