欧盟监测机构：7月是全球史上最热月份

（法新社巴黎8日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）今天证实，今年7月是有纪录以来地球上最热的一个月。

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该机构表示，上个月热浪与野火席卷全球，月均温比前一次在2019年7月缔造的摄氏16.63度还高出0.33度，也比1991至2020年的7月份均温高出摄氏0.72度。

在人类燃烧化石燃料的助长下，自1800年代末期以来，全球已暖化大约摄氏1.2度，导致热浪更加凶猛、持久且频繁，也强化风暴、洪水等其他极端天气的威力。

哥白尼气候变化服务表示：「包括南欧在内的北半球多个区域都经历热浪。几个南美洲国家和南极洲大片区域的气温也远高于均温。」

科学家早就警告今年7月可能刷新纪录。

全球海洋温度也缔造新纪录，令人担心这种现象会对地球气候、海洋生物、沿海社区造成连锁反应。

根据欧盟气候监测资料，今年7月30日，海洋表面温度上升至摄氏20.96度，而哥白尼气候变化服务的发言人之前告诉法新社，前一个纪录是2016年3月的摄氏20.95度。采样区域不包括极地。

© 2023 AFP