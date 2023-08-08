澳洲上空出现闪光非流星 疑为俄火箭残骸造成

（法新社雪梨8日电） 澳洲太空总署表示，7日晚上出现在该国东南部上空的闪光，很可能是俄罗斯火箭的残骸所造成。

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澳洲南部的维多利亚州（Victoria）及塔斯马尼亚州（Tasmania）都能看到那幅光彩夺目的景象，这吸引了许多天文爱好者，他们认为那是颗流星。

但澳洲太空总署（Australian Space Agency）表示，这比较有可能是俄罗斯联合号2型（Soyuz-2）火箭重返地球大气层所致，那枚火箭是当天晚上稍早时，从俄罗斯西北部的普列塞茨克太空发射场（Plesetsk Cosmodrome）发射的。

澳洲太空总署表示：「我们接获有关这次发射的通知，火箭的剩余物预计会安全地重回大气层，落入塔斯马尼亚东南方外海。」

「澳洲太空总署将和我国政府的合作伙伴，持续监测这次重返大气层的结果。」

人们愈来愈担心太空垃圾会对卫星、人类、环境造成风险。

麦考瑞大学（Macquarie University）的阿瓦拉多-蒙特斯（Jaime Andres Alvarado-Montes）表示，随着「物体的增加和随后的近距离接触」，地球轨道的交通已变得「拥挤」。

© 2023 AFP