美国务卿：外交仍是解决尼日政变危机首选

（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，外交才是国际社会处理尼日政变危机的最佳选项。

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他告诉法国国际广播电台RFI：「外交肯定是解决这一局势的首选。」

布林肯说：「这是西非经济共同体（ECOWAS）目前的方式，也是我们的作法。」布林肯意指有十多个成员的西非经济共同体上周为让尼日遭罢黜民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）复职所做的努力。贝佐姆于上周发生政变后遭拘押。

法新社报导，西非经济共同体已警告发动政变的尼日军方，应在6日深夜前恢复西方国家重要盟友贝佐姆的总统职务，但期限过后仍未获尼日军方回应。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller ）在华府的例行新闻记者会表示，美国仍期待结束尼日政变的「机会之窗」。

他说：「机会之窗肯定还没关。我们认为尼日军方应让开，让贝佐姆恢复总统职务。」

米勒说美国仍专注于「寻找外交解方」，称军事干预只是西非经济共同体的「最后手段」。

他斥责马利、布吉纳法索两国在尼日政变后派遣特使赴尼日的作为。马、布两国之前也都发生政变，被西非经济共同体停权。

米勒说：「若他们派特使是为恢复尼日的民主领导阶层与宪政秩序，那会是富有成效及助益，但我非常怀疑情况会是如此。」 （译者：纪锦玲）

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