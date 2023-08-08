联合国儿童基金会：海地儿童和妇女绑架激增

（法新社纽约7日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，海地今年上半年约有300名妇女和未成年人遭犯罪集团绑架。儿童基金会警告，绑架事件将留下「严重的身心创伤」。

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联合国儿童基金会表示，这半年的数字接近去年全年的登记总数，且是2021年的3倍，「绑架案激增令人震惊」。基金会并补充说，海地帮派分子无所不在，许多妇女和儿童面临着「难以想像的恐怖」。

联合国儿童基金会拉丁美洲和加勒比地区主任康尼尔（Garry Conille）在声明中表示，「从基金会同事和当地合作伙伴那里听到的故事，令人震惊且无法接受」。

「妇女和儿童不是商品，他们不是讨价还价的筹码。他们绝不能遭受如此难以想像的暴力。」

康尼尔表示绑架事件激增，对「海地人民和那些前来提供帮助的人」都构成威胁。

康尼尔表示，海地的整体局势是场「灾难」，该国近一半人口，包括近300万儿童，现在需要人道主义援助。他呼吁「立即释放所有被绑架者，让他们安全回来」。

联合国儿童基金会稍早警告，海地这个美洲最贫穷国家，政治和经济的混乱加剧了营养不良现象，目前1/4儿童长期营养不良，其中许多情况严重。

康尼尔表示，当地医疗系统「濒临崩溃，学校受到攻击」。他并补充说，暴力集团让「急需的援助难以提供」。

康尼尔虽赞扬海地儿童、妇女和家庭「非凡的韧性」，但表示他们将继续面临「日益严重且难以想像」的恐怖。

犯罪集团控制了海地首都太子港（Port-au-Prince）约80%的地区，绑架、强暴、抢劫和谋杀已成为迫在眉睫的日常威胁。康尼尔补充说：「现在必须停止。」

肯亚最近宣布愿意率领一支多国和平部队来支援海地不堪负荷的安全部门，协助这个贫穷国家面对日益复杂的危机，美国已承诺提供支持。

© 2023 AFP