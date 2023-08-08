警错将非裔孕妇当劫车犯 全因脸部辨识出错

（法新社旧金山7日电） 美国一名母亲称不可靠的脸部辨识系统，导致警方在她怀孕8个月时错把她当成劫车犯而将其逮捕，目前正在对底特律市政府提出告诉。

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32岁底特律妇女伍德拉夫（Porcha Woodruff）在诉讼中表示，2月16日上午，她正准备送两个孩子到学校上课时，突然有多名警察找上门来，将她上铐带走。

伍德拉夫的委任律师指控底特律当局逮错人并在诉状中写道：「他们向她出示逮捕令，指控她抢劫和劫车，她一头雾水，还以为是在开玩笑，因为她当时明显怀有身孕。」

3日提出的这起诉讼主张，警方仰赖的脸部辨识系统并不可信，因为这项技术存在「既有缺陷和不可靠性，特别是在试图识别像伍德拉夫这样的非裔人士时」。

部分专家表示，脸部辨识技术分析有色人种脸孔时错误率较高。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，韦恩郡（Wayne County）检察官办公室6日声明表示，对伍德拉夫发出逮捕令有凭有据。

声明说：「发出逮捕令是适切做法，因为有事实依据。」

诉讼指出，相关案件始于1月底，当时警方正在调查一起枪手劫车案，他们利用加油站监视器拍下的画面，追查一名据信涉案的女性。

诉讼称，根据监视器影像所做的脸部辨识分析显示，伍德拉夫的容貌特徵可能与犯嫌相符。此外，当局向劫车案被害人展示的其中一张照片，是伍德拉夫2015年被捕的影像，因此被受害者指为犯嫌。

伍德拉夫被捕当天即获得保释，检方后来因为证据不足，撤销对她的指控。

诉讼指出：「此案凸显以脸部辨识技术识别犯罪嫌疑人身分存在重大缺陷。」

伍德拉夫在诉状中要求赔偿经济损失和律师费用，但未具体说明金额。

© 2023 AFP