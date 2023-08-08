PayPal推出稳定币

（法新社旧金山7日电） PayPal今天推出一种由美元支持的稳定币（Stablecoin）数位货币，用于其全球网路支付平台上的交易，成为首间拥抱数位货币支付转帐的大型金融科技公司。

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线上支付巨头PayPal在新闻稿中表示，PayPal USD由派克索斯信托公司（Paxos Trust Company）发行，并以美元存款和类似现金持有作为支持。

在此之前，历经加密货币平台FTX破产等事件后，加密货币产业正处于艰难时期。

由于最大加密货币的波动性众所周知，企业家发明一种理论上更可靠的替代品，称为稳定币。这些货币与美元或其他法定货币挂钩，但仍有人担心它们的价值可能下跌。

目前稳定币主要用来交易比特币等其他加密货币，全球最大的稳定币是Tether，其次为虚拟货币供应商Circle发行的USD Coin。

PayPal执行长舒曼（Dan Schulman）表示：「朝数位货币转变需要一种稳定的工具，既要数位化，又要易于与美元等法定货币连接。」

部位于矽谷的公司表示，PayPal USD旨在让全球平台上的支付变得更加容易，并为更多大品牌涉足数位资产打开大门。

© 2023 AFP