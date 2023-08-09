乔俄战争15周年 乔治亚总理批俄罗斯是侵略者

（法新社乔治亚首都特比利西8日电） 南高加索国家乔治亚的总理加里巴什维利今天纪念乔俄战争15周年时，称俄罗斯是「侵略者」。当年两国因为脱离乔治亚的地区南奥赛提亚而交战。

广告 继续浏览后续 在当年乔治亚政府对炮击村庄的南奥赛提亚（South-Ossetia）亲俄分离主义分子发起大规模军事行动后，俄罗斯于2008年8月8日，派出数以千计的军人进入乔治亚。 加里巴什维利（Irakli Garibashvili）告诉记者：「我们长久以来一直晓得俄罗斯是侵略者，我们知道，全世界都知道。」 但反对派批评加里巴什维利的政府有亲俄倾向。 俄罗斯2008年击溃乔治亚陆军，在5天内占领大片土地，接着由时任法国总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）斡旋达成停火。 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，乌克兰和乔治亚团结一致，俄罗斯会因为自己的侵略行动「付出最多代价」。 2008年乔俄战争造成双方数百名军人和平民死亡，联合国（UN）表示，大约有12万人流离失所，不过很多人之后就返回家园。 © 2023 AFP