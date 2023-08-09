北韩似对外重新开放 邀外国业余选手参加高球赛

（法新社首尔9日电） 北韩邀请外国高尔夫选手参加平壤赛事，这是中俄官员上月出席阅兵仪式后，与世隔绝的北韩对外重新开放的另一个可能迹象。

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专家指出，北韩自2020年初一直实施严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封锁措施，但有愈来愈多迹象显示平壤在边境管制方面可能会更加灵活。

北韩官方的朝鲜民主主义人民共和国旅游（DPR Korea Tour）网站8月2日发文：「平壤高尔夫球场（Pyongyang Golf Course）每年春季与秋季都会举行业余高尔夫比赛。外国业余选手也可参加我国春季与秋季比赛，并与我国业余高尔夫选手发展友谊关系。」

这篇发文还附上「高尔夫旅游公司」的电子邮件地址与电话号码，但没有提到比赛举行的日期。高尔夫旅游公司隶属于平壤的国家观光总局之下。

平壤当局在另一篇贴文中说，黎明高尔夫旅游公司（Ryomyong Golf Travel Company）开发了观光景点，包括一座水下高尔夫球场、射箭场与划船场。

北京7月证实北韩已登记参与今年9月杭州亚运后，北韩当局发出了这些贴文。

北韩今年稍早登记参加一场海外体育赛事，但之后没有派出运动员参赛。

南韩世宗研究所（Sejong Institute）北韩研究中心（Center for North Korea Studies）郑成长（Cheong Seong-chang）告诉法新社，最近迹象显示「中国赴北韩旅游将在未来逐渐恢复」。

平壤高尔夫球场据称是在1980年代初期建造，于1987年正式开幕，以庆祝北韩建国者金日成（Kim Il Sung）75岁大寿。

脱北者出身的首尔世界朝鲜问题研究所（World Institute for North Korean Studies）所长安江日（An Chan-il）告诉法新社，「北韩已把高尔夫列为赚取外汇的重要工具」，北韩政权甚至在平壤一所主要体育大学「成立高尔夫学系」。

2005年，在两韩关系回温时，平壤高尔夫球场举办了韩国女子职业高尔夫协会（Korean Ladies' Professional Golf Association, KLPGA）一场巡回赛。

当年封后的南韩选手宋宝贝（Song Bo-bae）当时向媒体表示：「果岭的速度比南韩慢很多，让比赛变得更有挑战性。」

© 2023 AFP