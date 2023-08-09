圣婴现象影响 澳洲大堡礁恐陷白化危机

（法新社雪梨9日电） 澳洲海洋科学院今天表示，如果海洋温度升高于今年稍后引发另一次大规模珊瑚白化事件，澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）的情况可能会再次恶化。

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在2022年一次白化事件使大片生机蓬勃的珊瑚变成病态的苍白之前，大堡礁的部分区域原本显示出良好的恢复迹象。

澳洲海洋科学院（Australian Institute of Marine Science, AIMS）表示，虽然大堡礁的情况经过2023年「相对温和」的夏季后稳定下来，大堡礁仍处于危险的境地。

澳洲海洋科学院院长瓦成费尔德（David Wachenfeld）指出，「由于气候变迁导致更频繁和严重的白化现象」，大堡礁面临的风险增加。

澳洲气象局表示，圣婴现象（El Nino）气候型态在未来几周内「可能会」在澳洲出现，这将为太平洋带来更高的温度，以及再次增加珊瑚白化的风险。

自4月以来，全球海洋平均温度一直在打破季节性的高温纪录。

今年早些时候，一组联合国教科文组织（UNESCO）专家未将大堡礁列入「濒危」名单，澳洲因此获得短暂的喘息机会。

大堡礁是澳洲最主要的旅游卖点之一，若将其列入濒危名单，可能会严重影响对国际游客的吸引力。

联合国教科文组织在2021年发布一份严厉的报告后，曾考虑将大堡礁列入「濒危世界遗产名录」（List of World Heritage in Danger），但在澳洲前保守派政府强力的游说下暂缓了这项决定。

取而代之的是，联合国教科文组织在澳洲设立监测团，以评估污染、捕捞、气候变迁和珊瑚白化的影响。

研究员恩斯利（Mike Emslie）表示，即使是最轻微的白化事件，也可能为大堡礁的恢复「踩下煞车」，他指出：「这意味着大堡礁仍可能因为频繁的干扰而衰退。」

© 2023 AFP