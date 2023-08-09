尼日政变防趁虚而入 美试图阻止俄取得进展

（法新社华盛顿8日综合外电报导）美国正试图防止俄罗斯与发生政变的尼日取得新的重大进展，尽管刚开始感到失望，但美方仍押注长期的军事关系将让尼日持续待在西方轨道上。

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尼日一直是美法在沙赫尔地区（Sahel）反圣战士行动的关键所在，尤其是在邻国马利以军事夺权后，这向西方势力敞开了大门，并引入俄罗斯残酷无情的佣兵组织瓦格纳（Wagner）部队。

美国代理副国务卿卢岚（Victoria Nuland）昨天在未事先宣布下突访尼日首都尼阿美（Niamey），坦言在扭转7月26日政变局面几无进展，但称军事领导人「十分了解请瓦格纳介入对他们主权构成风险」。

她表示，与她主要的对话者、新任命的军事总参谋长巴尔穆（Moussa Salaou Barmou）准将与美国特种部队一直密切合作，并详细说明巴尔穆「一向十分关心的合作层面」细节。

卢岚说：「因此，我们希望这点可以逐渐被理解。」

几个月前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问尼日，为美国历来最高阶官员造访尼日。他赞扬尼日在民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）治理下的成就。在美国总统拜登举办的民主和非洲峰会上，贝佐姆都是座上宾。

美国决策者认为俄罗斯没有涉入尼日政变，但提到俄罗斯在尼日政变后具影响力的行动，包括在法语社群媒体上发文，并举行支持军事接管的活动。

瓦格纳首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）利用民众对前殖民国法国的不满情绪，在据称是他的语音讯息中称这场政变「只不过是尼日人民对抗殖民者的斗争」。

布林肯接受英国广播公司（BBC）访问时说，贝佐姆遭罢黜「不是受到俄罗斯或瓦格纳怂恿」，但警告瓦格纳「将试图利用这点」。

尼日示威活动出现俄罗斯旗帜后，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）驳斥民众靠向莫斯科的说法。

米勒说：「如果你的国家被军政府接管，你想要展现你的支持，你决定做的方式是跑出去，我猜是到当地商店买一面俄罗斯国旗，我觉得这样非常奇怪。」

华府智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies）的非洲专家哈德逊（Cameron Hudson）说，这场政变显示西方对尼日做出不正确的判断。法国与美国在尼日共有约2500名驻军。

哈德逊说，尼日与瓦格纳的据点马利与中非共和国不同，这两个国家在意识到有「生存威胁」后，转而靠向俄罗斯。

他说，相较之下，尼日军方似乎乐于维持与美国的关系，但华府暂停援助并要求恢复宪法秩序。

哈德逊说：「但俄罗斯的确提供了一件事，就是打破孤立的机会。」

「如果你觉得自己受到联合国、非洲联盟（AU）与西非经济共同体（ECOWAS）等区域与国际组织施压，俄罗斯即展现自身是非常方便的工具，可协助规避或削弱那种孤立局面。」

瓦格纳也支持苏丹与利比亚的交战方，并据称与布吉纳法索有关系。瓦格纳提供残暴的军事策略，并支持维护政权。联合国调查人员说，去年有500多人在马利的穆拉镇（Malian）遭到屠杀。

反过来，瓦格纳在各方觊觎的矿物等天然资源取得管道，俄罗斯则是在外交上有所斩获，马利成了联合国对谴责俄罗斯入侵乌克兰行动上投下反对票的国家之一。

© 2023 AFP