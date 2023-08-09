川普抱怨出庭占时间 让他没空竞选造势

（法新社温德汉姆8日电） 美国前总统川普今天猛烈抨击威胁他竞选总统的多项起诉，抱怨出庭将让他在2024年多数时间里都无法参加竞选活动。

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在4个月内被起诉第3次的川普，今天在新罕布什尔州演讲中谴责「精神错乱的」官员对他展开调查。川普遭控非法囤积国家安全机密文件、伪造商业记录，以及不当意图推翻选举。

77岁的川普在共和党总统提名战中声势领先，他在无证据情况下指责总统拜登（Joe Biden）下令对他进行调查；川普说自己被调查，是因为他的民调数字表现出色。

川普今天在新罕布什尔州温德汉姆（Windham）举行群众集会说：「我那腐败的政治对手、狡猾的拜登，他怎么能在我选情遥遥领先下对我进行审判，迫使我得花大把时间和金钱来对抗虚假的捏造指控与罪名，而不是花在竞选活动上。」温德汉姆是共和党的大本营之一。

「这就是他们正在做的事，让我必须说『我很抱歉，我今天不能去爱荷华州、不能去新罕布什尔州，因为我得坐在法庭上讲一些有的没的，因为他的司法部长指控我做了某些事。』这很糟糕。」

法新社报导，尽管川普与拜登的民调数字很接近，但颇具影响力的 「真清晰政治」（RealClearPolitics）网站汇整6月以来14项主要民调，川普实际上只在其中2项胜出，拜登在8项民调中领先，两人在另4项民调中平分秋色。

两度遭弹劾的川普于本月2日再度被起诉，罪名是意图推翻选举。他的支持者在2021年1月6日闯入国会大厦掀起暴动，造成川普的4名支持者身亡。

这是川普4起刑事调查案中最严重的，并已产生数十项重罪指控，包括指控川普掩盖对色情片女星的封口费，以及他在佛州私人海滩俱乐部存放机密文件危及国家安全。

目前，他的刑事庭审将于明年3月和5月开始，届时正值竞选活动的高峰期。 （译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP