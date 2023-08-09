巴基斯坦国会将解散 前总理遭判入狱不得参政

（法新社伊斯兰马巴德9日电） 巴基斯坦将于今天解散国会，成立一个由技术官僚领导的临时政府来监督选举，而巴国最受欢迎的政治人物、前总理伊姆兰汗因涉贪被判刑入狱，5年不得参政。

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据报导，前国际板球明星伊姆兰汗（Imran Khan）去年4月遭国会表决罢黜后，巴国一直处于政治动荡之中。伊姆兰汗数天前因贪污罪被判入狱。

根据法律，选举应在国会解散后90天内举行，但即将卸任的政府已警告说，大选可能延后举行。

曾联手将伊姆兰汗赶下台的巴国政党经常相互斗争，如今也不太可能结盟，在他们执政的18个月里，几乎未能赢得民心。巴基斯坦为全球人口第5大国。

尽管国际货币基金（IMF）祭出新的援助计画，巴国经济仍处于低迷状态，外债严重恶化、通膨飙升，工厂因缺乏外汇购买原料而闲置，失业率居高不下。

伊姆兰汗2018年上台时曾获得真正广泛支持，但分析人士表示，这只是得到巴国有权势的将领支持，伊姆兰汗在被罢黜前几个月，据报曾与这些将领发生争执。

近几个月来，伊姆兰汗面临200多件官司，他表示，对他的指控都是出于政治动机，目的在于阻止他竞选。

伊姆兰汗日前被判贪污罪成立并处3年徒刑，于周末被捕，随即发监执行；他的律师昨天为他提起上诉，但除非翻案成功，否则这项定罪将使他未来无法参选。

© 2023 AFP