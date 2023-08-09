拜登访大峡谷宣布设国家纪念区

（法新社亚利桑那州大峡谷8日电） 美国总统拜登今天亲临大峡谷（Grand Canyon）并指定周遭大面积原住民圣地为保护区，藉此达成两大目的：疾呼对抗气候变迁，并凸显自己有别于共和党右翼人士。

广告 继续浏览后续

拜登今天展开3天的美国西南地区访问行程，并在北美原住民穿戴传统服饰观礼下签署文件，设立美国最新一处国家纪念区（National Monument）。

艳阳下，戴着鸭舌帽和太阳眼镜的拜登说：「大伙们，保护这些土地不仅对亚利桑那州是好事，对地球（也）是好事。这对经济有利，对国家精神有利。」

设置国家纪区认定这个区域的天然财富、历史重要性以及经济利益，足以让其取得特殊保护地位，而这个地区独一无二的生物多样性，长久以来一直被此地北美原住民部落视为珍宝。

这些部落重视这块土地崇高的精神意义，数十年来不断寻求遏止在这辽阔壮丽河谷进行采矿活动。

而今天新设置的国家纪念区将取名Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni。这个名称前半是瓦苏佩族（Havasupai）语，意为「原住民漫步之地」；后半是霍比族（Hopi）语，翻译过来就是「我们祖先的足迹」。

它将保护由大峡谷周围3个不同区域组成的面积约40万5000公顷土地。大峡谷深达1800公尺，是经科罗拉多河数百万年冲蚀下所形成的一处看似绵延不绝、色彩斑斓岩石层。

根据白宫说法，这个地区的保护地位现将禁止从事新的铀矿开采工作，但不影响既有的采矿权。

大峡谷为全球知名的旅游胜地，1919年正式成为美国国家公园。

拜登这次访问美国西南部各州时间点，当地正历经破纪录热浪和干旱危机，其中以亚利桑那情况最为严峻。

现年80岁、正寻求于2024年大选赢得连任的拜登，同时利用这次访问行程，来凸显自己与共和党对手的差异。

拜登部分提及被赶出自己土地的原住民部落，并在未点名情况下，严厉批评某些保守派把持的州境内，有官员「试图禁书并掩埋历史」。

他还批评共和党内最激进的势力「试图破坏」他第一任期的核心政绩「降低通膨法」（IRA），也就是他去年8月签署、旨在提升绿色投资的一项具里程碑意义的立法。

© 2023 AFP