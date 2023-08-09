登陆系统开发进度落后 NASA重返月球计画恐延期

（法新社美国甘乃迪太空中心8日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）阿提米丝3号（Artemis 3）任务原定于2025年让人类重返月球，如今官员表示，这趟任务恐怕来不及载人登月了。

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NASA探索系统发展任务局（Exploration Systems Development Mission Directorate）副局长佛里（James Free）在简报中告诉媒体，某些关键要素必须到位，特别是太空探索科技公司（SpaceX）正在研发的登陆系统。

他表示，这个系统若无法及时备妥，「我们最终可能会执行不同的任务」。

根据阿提米丝计画，NASA正筹备复杂度逐步升级的一系列任务，一来重返月球，二来开发和测试在月球建立一个永续基地的相关科技，用以准备最终的火星之旅。

阿提米丝1号任务于2022年展开，由无人驾驶的太空船绕月飞行。阿提米丝2号任务预计2024年11月登场，任务相同，不过这次太空船上将会有组员。

而预计2025年12月执行的阿提米丝3号任务，NASA原本安排自1972年以来再度让人类重返月球，但这次登陆地点选在月球南极，以就地采集水冰并将其转换成火箭燃料。

亿万富豪马斯克（Elon Musk）的SpaceX赢得合约，打造以其「星舰」（Starship）火箭为原型的登陆系统，但至今距离准备就绪上仍有一大段距离，且4月的轨道试飞行动以爆炸收场。

佛里表示，NASA官员数星期前参观了SpaceX的星际基地（Starbase）设施，以「了解他们硬体设备并进一步了解相关进度」。

尽管他认为这次参访很有收获，但依旧无法排除顾虑，因为火箭准备就绪之前需要进行多次试射，而「他们至今还没有发射过」。

此外，星舰进度落后会产生连锁反应，因为太空衣的承包商需要知道太空衣如何与太空船接合，并打造模拟机让太空人练习操作。

佛里补充说道，他们一有时间「消化」他们在星际基地得到的资讯，将会尽快向外界通报最新情况。

© 2023 AFP