美国兆彩佛州幸运儿独得501亿头奖 美乐透史上第3高

（法新社华盛顿9日电） 美国乐透彩券「兆彩」宣布，佛罗里达州一名幸运儿独得15亿8000万美元（约新台币501亿元）头奖彩金。

广告 继续浏览后续

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，「兆彩」（Mega Millions）头奖4月以来连续杠龟，这次开出的头奖金额若经证实，将会是美国乐透史上第3高。

兆彩发表声明说：「在连续31次未开出头奖后，佛罗里达州一名幸运儿将以破纪录的兆彩头奖来庆祝2023年夏天，目前头奖彩金预估为15亿8000万美元。」

兆彩表示，昨天的10位数彩金有望缔造兆彩新纪录，超越2018年的头奖金额15亿3700万美元。

这位姓名尚未揭露的头奖得主可以选择一次领取约7亿8300万美元的现金，或在30年内分年领取全额，每年增加5%。

大部分乐透得主都选择一次领取。所有奖金皆须缴纳所得税。

根据美国政府资料，赢得「兆彩」头奖的机率为3亿300万分之一，比遭雷击机率百万分之一还要低。

昨天开出的号码为13、19、20、32、33以及特别号14。

佛罗里达州和北卡罗来纳州的另外2名得奖者各自赢得200万美元，还有5名中奖者各赢得100万美元。

兆彩彩券以每张2美元在全美45个州、华盛顿哥伦比亚特区和美属维京群岛（U.S. Virgin Islands）贩售。

美国兆彩下一次开奖日是8月11日。

© 2023 AFP