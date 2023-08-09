艾尔段吁西方信守承诺 以恢复黑海谷物协议

（法新社安卡拉8日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，恢复黑海谷物协议「端赖西方国家信守承诺」。经土耳其和联合国斡旋而与俄罗斯达成的这项协议曾让乌克兰谷物得以出口。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）提到他最近与拒绝延长黑海谷物协议的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通电话时说道：「我认为可以找到解决方案。」

土耳其曾经扮演关键角色，促成现已瓦解的黑海谷物协议，让乌克兰谷物运输得以安全通过黑海。

安卡拉和联合国2022年7月斡旋达成协议，由于莫斯科拒绝续签，协议已于上个月失效。

艾尔段上个月在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的联合记者会中宣布，蒲亭将于8月访问土耳其。

然而，泽伦斯基当时带乌克兰亚速军团（Azov regiment）5名指挥官从伊斯坦堡返国，此举惹恼莫斯科，因为根据一项战俘交换协议，他们应该留在土耳其，直到俄乌冲突结束。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）当时表示，这「直接违反」与土耳其的协议。

北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其在整个战争期间都设法与俄罗斯及乌克兰维持友好关系。

安卡拉回避跟进西方对俄罗斯实施制裁，同时也向乌克兰提供军火。

© 2023 AFP