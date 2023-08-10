临时工成民谣歌手 席斯托罗德里格斯传奇一生谢幕

（法新社纽约9日电） 美国歌手席斯托罗德里格斯（Sixto Rodriguez）昨天逝世，享寿81岁。他生前受访时，曾对自己从临时工摇身一变成为民谣摇滚明星的际遇感到不可思议。

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席斯托罗德里格斯1942年7月10日在底特律（Detroit）一个墨西哥裔家庭出生，平常在组装线上工作，同时兼差当音乐家。

他于1970年代初期推出两张专辑「冷酷事实」（Cold Fact）和「来自现实」（Coming From Reality）。「冷酷事实」收录了他最着名的曲目Sugar Man及I Wonder。

从大多数的指标来看，这两张专辑在美国表现惨澹，席斯托罗德里格斯后来离开乐坛，在底特律过着平静的蓝领生活。

他在伟恩州立大学（Wayne State University）取得哲学学位，随后开始踏入政坛，包括竞选市长、市议员和州参议员，但全以失败告终。

席斯托罗德里格斯当时并不知道，他的音乐在整个种族隔离时期的南非和纽西兰、澳洲广受歌迷喜爱，特别是Sugar Man一曲。

1979年，他一头雾水地受邀前往澳洲表演，1981年又重游旧地。

席斯托罗德里格斯后来表示，他认为这些演出都是「奇妙的侥幸」，看到人们会唱他的歌，他感到疑惑不已。

席斯托罗德里格斯鲜少公开露面，许多歌迷当时甚至听信谣言，以为他已离开人世。

不过，网际网路改变了他的人生：他的女儿伊娃在网路上发现了纪念父亲的网站，歌迷追踪席斯托罗德里格斯的下落，促成他于1998年在南非成功举办了巡回演唱会。

狂热歌迷谢格曼（Stephen Segerman）2008年接受「底特律新闻报」（The Detroit News）访问时表示：「我跟他说，在南非，你比猫王（艾维斯普里斯莱，Elvis Presley）还伟大。」

席斯托罗德里格斯2013年接受「底特律自由报」（Detroit Free Press）访问时，对自己从临时工摇身一变成为民谣摇滚明星的际遇感到惊讶。

他说：「我从16岁开始追求音乐，现在已经足足70岁了，所以会有这种事实在相当疯狂…这是很大的运气转折，命运的改变。」

© 2023 AFP