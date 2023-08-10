厄瓜多候选人遇刺身亡 总统宣布进入紧急状态

（法新社基多10日电） 厄瓜多总统候选人维拉维森修昨天在造势活动现场遭暗杀身亡。总统拉梭今天宣布进入为期2个月的紧急状态，并矢言将在本月20日如期举行总统大选。

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法新社报导，拉梭（Guillermo Lasso）在透过YouTube发表的演说中表示：「此时此刻，武装部队已在全国各地动员起来，以保障公民与国家安全，并确保8月20日的自由民主选举可以举办。」

总统还宣布举国哀悼3天，以「纪念爱国者维拉维森修（Fernando Villavicencio）」。

59岁的维拉维森修昨晚离开首都基多（Quito）的一场造势活动时遭到枪杀。

根据近日的民意调查，这位中间派政治家兼反贪腐斗士曾表示自己和旗下团队成员受到威胁。他是本届总统大选中支持度第2高的候选人。

厄瓜多检方表示，另有9人在这起攻击事件中受伤，其中包括1名国会议员候选人和2名警察。

其中1名涉嫌攻击者已被安全人员开枪击毙。

根据检察官的说法，在基多南部和邻近城镇进行的突袭行动已逮捕另6名嫌犯。

拉梭指出：「这是具恐怖主义性质的政治犯罪，我们毫不怀疑这起谋杀案意图破坏选举进程。」

全国选举委员会主席阿塔曼特（Diana Atamaint）强调：「原订8月20日举行的选举日期仍维持不变。」

近年来，厄瓜多面临贩毒相关的暴力攻击浪潮。7月底该国发生监狱暴动和市长遭枪杀事件后，拉梭宣布曼纳比省（Manabi）、洛斯里奥斯省（Los Rios）以及瓜亚基尔（Guayaquil）附近的杜兰市（Duran）进入紧急状态。

© 2023 AFP