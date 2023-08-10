古巴推电子支付救货币 民众仍宁紧抱现金

（法新社哈瓦那10日电） 古巴政府为遏止失控的通货膨胀及提高境内流动性，强行推动电子支付，欲逼迫民众把钱存入摇摇欲坠的银行体系；但习惯携带一捆捆钞票出门的古巴人，对政府的做法持怀疑态度。

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共产主义国家古巴正经历数十年来最严重的经济危机。近几年通膨率飙上两位数，当局又恣意印钞，导致坊间现金量大增。

古巴人长期以来已对运作不佳的银行抱持戒心，近几个月为了避免在自动柜员机（ATM）遭遇大排长龙或提款限制，又比以往更加拥抱现金。

古巴政府为了增加金融系统的流动性、透明度及对货币流动能有更大控制，上周宣布限制现金支付的措施，强迫店家与民众使用电子支付。

相关改革将在未来6个月内逐步实施，内容包括现金交易将限制在5000披索（黑市汇价约为20美元，约当新台币634元）以内。

30岁的古巴机械工程师普波（Lisandra Pupo）表示：「我们生活的现在，5000披索不值多少钱。」她跟大多数古巴人一样喜欢手握现金，认为这样比较安全。

古巴物价飙涨、货币贬值，意味爱用现金的民众即使进行小额采购，也得把大量现钞塞进手提包或背包。

但普波说：「如果我有很多钱，我不会存到银行。因为如果我明天需要用钱而到银行提款，他们没办法马上给我，我必须等个3天或等到银行有足够的钱，才拿得到现金。」

独立经济学家培瑞斯（Omar Everleny Perez）指出，古巴如今物价如此高，却没有大面额钞票，因此势必得推动将资金导入银行体系。

古巴当前经济危机出现在多方面，肇因包括美国数十年来的制裁、国家行政效率不彰、缺乏外国投资及严重依赖进口；加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情重创古巴主要外汇来源观光业，至今仍在努力复原。

哈瓦那2021年推动货币改革，逐步让可兑换披索（convertible peso）脱离与美元挂钩，但这也导致正规披索价值重贬。

根据官方数据，古巴通膨年增率已由去年的39%上升至今年5月的45.8%。但分析师认为，目前甚至又攀高到3位数。

2021年才首度获得合法地位的古巴小型私人商家，也对改用电子交易感到害怕担忧。它们需要美元来进口货物，但因为难以在正式汇市取得美元，因此得有现金到黑市购买。

私人企业顾问狄亚士（Oniel Diaz）在他的脸书（Facebook）帐号发文警告，在缺乏现金及通膨严重的环境下，古巴这些小商家将失去进口货物的能力。

© 2023 AFP