土耳其记者3年内5度入狱 国际组织齐控司法骚扰

（法新社伊斯坦堡9日电） 即使在土耳其这样一个经常把记者关进监狱的国家，调查记者裴立万（Baris Pehlivan）的案子也很突出，他即将3年内5度入狱，引发国际组织齐声谴责。

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裴立万的最新着作批评了土耳其上一任内政部长涉及组织犯罪。如今他即将入狱，这是他3年来第5次坐牢。

他曾经被关、获得假释，然后再次入狱；这次当局只用简讯命令他回到监狱。

许多人谴责土耳其当局这道命令，有19个国际人权和媒体自由组织联合批评「司法再三骚扰裴立万，他身为记者，只是在行使言论自由的基本权利」。

裴立万说，土耳其司法部本月2日通知他15日到马尔马拉拘留中心（Marmara Detention Centre）自首。这座拘留中心以前称作斯里乌里监狱（Silivri prison），关着许多批评土耳其政府的异议人士。

2021年，裴立万和另外6名记者因报导土耳其国家情报组织（MIT）一名成员的丧礼，被判处3年9个月徒刑。这名成员曾在利比亚活动，而土耳其在当地支持联合国承认的的黎波里（Tripoli）政府。

保护记者委员会（CPJ）指出，土耳其政府是以违反假释为由，命令裴立万重回监狱，服完上述一案剩下的8个月刑期。

土耳其当局从未否认这名成员逝世的消息，报导此事的记者们却以泄露「国家机密」的罪名被起诉。

裴立万是OdaTV网站的总编辑，也替土耳其「共和报」（Cumhuriyet）撰稿。他在社群媒体平台X上写道：「我没杀过人，也没性侵过人。我也从未贩毒。」

国际笔会（PEN International）、无国界记者组织（Reporters Without Borders）等提倡新闻自由的团体在公开信中呼吁土耳其政府「收回再度关押裴立万的决定，并停止对他和其他记者的系统性司法骚扰」。

根据无国界记者组织最新的新闻自由指数，土耳其于165个国家中排在第149名。

新闻自由团体还表示，土耳其上月释放了15名新闻工作者，但仍有20名记者身陷囹圄。

© 2023 AFP