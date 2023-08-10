夏威夷野火延烧6死 民众跳海逃生医院不堪负荷

夏威夷野火延烧观光小镇 至少6死 （中央社卡胡鲁伊9日法新电）在遥远飓风助长下蔓延的野火，今天在夏威夷造成至少6人丧生，摧毁毛伊岛（Maui）多数地区，有些人不惜跳海以躲避火势和浓烟。

广告 继续浏览后续

大火肆虐下，多个街区被烧成平地，而毛伊岛西侧包括旅游胜地拉海纳（Lahaina）等地几乎与外界隔绝，只有一条高速公路开放通行；官员们表示，野火烧毁范围很广，目前要量化评估损失仍言之过早。

由于消防员仍在对抗3场主要火势，除了紧急工作人员与撤离的民众外，毛伊岛西部向所有人关闭。

毛伊郡（Maui County）市长毕森（Richard Bissen）在记者会中表示：「在记者会开始前，我很难过地向大家报告，已确认有6人不幸丧生。」

夏威夷州长葛林（Josh Green）表示，毛伊岛西北端人口1万2000人的旅游小镇拉海纳已一片狼藉。

葛林说：「毛伊岛上拉海纳镇多数地区已被摧毁，当地有数以百计的家庭无家可归。」

毛伊郡发布新闻稿指出，有些民众被迫跳入太平洋以躲避火势和浓烟，美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）已赶去营救。

多位官员表示，朵拉飓风（Hurricane Dora）带来的强风助长全州火势。国家飓风中心（NHC）表示，截至当地时间上午11时（格林威治时间21时），暴风位置在檀香山市（Honolulu）西南方约1380公里处。

国家气象局檀香山分处预报员马丁（Ian Martin）表示，最严重强风应会在明天晚上或后天早上结束。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP