女童上学途中遭殴打抢劫死亡 阿根廷民众上街抗议

（法新社布宜诺斯艾利斯10日电） 一名11岁的阿根廷女孩今天走路上学时，后背包被歹徒行抢并遭殴打致死，引发民众对犯罪升高的抗议。

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目击者向当地电视台表示，杜明奎（Morena Dominguez）走路上学时，后方骑摩托车的抢匪打了她，并抢走她的后背包。这是阿根廷常见的抢劫手法。

杜明奎被送往医院救治，之后宣告不治。目击者称救护车在事发40分钟后才抵达。

艾薇塔市（Evita）医疗中心院长马洛尼（Javier Maroni）说，她送来时「情况危急」，头部有严重伤势，经医师抢救下恢复她的心跳，但仍在加护病房内断气。

杜明奎遭抢劫的模糊监视器画面，全天候在阿根廷各地电视台播出。

这起事件发生于首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）南方的拉努斯（Lanus），愤恨不平的居民聚集抗议。

女孩的母亲玛莉亚（Maria）告诉A24新闻频道：「难道必须要有孩子死亡，社会才会变得安全吗？」

阿根廷泰兰国家通讯社（Telam）引述检方说法报导，初步验尸结果显示，这名女孩是死于「强烈腹部撞击」，导致体内出血。

© 2023 AFP