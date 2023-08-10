尼日政变军任命新总理 西非经济共同体开紧急峰会

（法新社奈及利亚首都阿布加10日电） 尼日军事政变领导人未理会西非经济共同体要求让民选总统贝佐姆恢复权力的最后通牒，今天并任命新总理和内阁。西非经济共同体领袖今天将针对尼日政变召开紧急会议。

广告 继续浏览后续

尼日7月26日发生政变，总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）遭卫队夺权。西非经济共同体（ECOWAS）虽表示正循外交途径解决，但未排除动武。

15国组成的西非经济共同体8日发表声明，指10日在奈及利亚首都阿布加（Abuja）召开的会议预期会做出重要决定。

自2020年以来，西非经济共同体一直难以阻止成员国爆发连串政变。这个合作组织先前下最后通牒，要尼日政变军人在6日前让贝佐姆恢复权力，否则他们可能动武。

但尼日政变将领始终无视通牒。随着最后期限已过，西非经济共同体也未见采取行动。

根据今天在尼日国家电视台宣读的法令，政变将领任命了新政府，再度展现对国际压力的抵抗。

赞恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）将担任尼日新总理，带领有21名成员的内阁，其中国防与内政部会由来自新军事治理委员会的将军领导。

针对是否对尼日发动军事干预，西非经济共同体内部掀起辩论。俄罗斯及尼日邻国阿尔及利亚则对军事介入提出警告。

© 2023 AFP