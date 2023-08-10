换囚第一步 伊朗将5名美籍囚犯改软禁

（法新社华盛顿10日电） 伊朗国营媒体今天报导，依照与美国的换囚协议，伊朗已将5名美国籍囚犯转出首都德黑兰的伊文监狱。白宫则表示，为这5人改成软禁感到振奋，但再三要求让他们完全自由。

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官方伊朗通讯社（IRNA）引述知情人士指出：「基于这项协议，在美国的伊朗籍囚犯，将与5名在伊朗的美国籍囚犯交换。」

美国消息人士稍早也说，51岁商人纳马济（Siamak Namazi）、58岁商人沙吉（Emad Shargi），以及67岁环保人士塔赫巴兹（Morad Tahbaz）等美籍囚犯，还有未公布身分的第4名美国人，都被从伊文监狱（Evin prison）送往某处住宅。

消息人士说，本案讨论到的第5名美国人几周前已改为居家软禁，身分未对外公开。

这些被关押的美国人都是伊朗裔，但伊朗不承认双重国籍。

伊朗通讯社报导，伊朗驻联合国使节团证实相关消息。

报导并提到，与美国的协议包括释出伊朗在南韩被冻结的60亿美元，以及「在伊拉克贸易银行（TBI）内的大量伊朗资金」；同时欧洲一家银行也已展开释出伊朗资金的程序。

伊朗通讯社引述知情人士报导：「换囚会等到释出的资金都存入伊朗请求的帐号后才进行。」

美国白宫国家安全会议发言人华森（Adrienne Watson）今天说：「虽然这是令人振奋的一步，这些美国公民…打从一开始就不应该被拘留。」

「当然，在他们全部回到美国以前，我们不会停下脚步。」

© 2023 AFP