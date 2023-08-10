澳洲总理艾班尼斯10月访美 拜登将在白宫迎接

（法新社雪梨10日电） 适逢澳洲与美国加强军事合作之际，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，今年10月下旬将在白宫会晤美国总统拜登（Joe Biden）。

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华府近年一直寻求加强与澳洲的关系，作为美国在亚太地区对抗中国更广泛战略的一环。

艾班尼斯此行出访的时间点，恰巧在华府最近在太平洋地区发动闪电外交战之后，美国高级官员们这次共获东加王国（Tonga）、巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）、澳洲及纽西兰的支持。

艾班尼斯在声明中表示：「我此行出访是一次重要契机，将藉此讨论我国在气候及洁净能源转型方面的远大目标，以及令印太地区强大、安全及繁荣的共同目标。」

拜登今年5月原定前往澳洲雪梨，参加由澳洲、印度、日本及美国组成的非正式区域组织「四方安全对话」（Quad）峰会，但因华府债务上限协商而取消。

艾班尼斯今年10月23日至26日将赴美进行为期4天访问，「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）协议将成此行亮点。

办公室今天发布声明指出，艾班尼斯今年10月下旬将赴美国展开正式访问，这将是他去年胜选以来首度访美。

白宫当局昨天发表声明指出，艾班尼斯这次访问凸显两国对于印太地区开放、稳定和繁荣的承诺。

© 2023 AFP