白俄威胁升温 波兰防长：东部边境增兵至1万人

（法新社华沙10日电） 波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天表示，波兰将把与白俄罗斯接壤的东部边境驻军人数增加至1万人，同时对来自俄罗斯盟友白俄罗斯的潜在安全风险发出警告。

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关于驻扎军队的总人数，布拉查克告诉公共广播电台：「将会有约1万名士兵。」这与昨天宣布的人数相比，数字有所增加。

布拉查克指出，4000名士兵将为波兰边境防卫队（Polish Border Guard）提供支持，另外6000名士兵则是后备部队。

布拉查克还说道：「我们决定将部队移动至更靠近白俄罗斯边境的地方，以便…威吓侵略者，使侵略者不敢攻击波兰。」

波兰称邻国白俄罗斯带来威胁，并一直为此敲响警钟，也对尤其是涉及目前驻扎于白俄的俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）的「挑衅行为」发出警告。

华沙当局表示，瓦格纳集团战士可能试图越境进入波兰，或协助移民涌入欧洲联盟。

边境地区居民上周发现2架白俄军用直升机后，波兰指控明斯克当局侵犯领空。

白俄国防部否认侵犯领空的说法，称那是波兰军方和政治领导人再次合理化增强对白俄边境军事部署行动的说法。

© 2023 AFP