白宫有赏 鼓励创新AI系统防骇客网攻

（法新社华盛顿9日电） 白宫今天发起一项竞赛，将提供高额奖金鼓励各界打造新的人工智慧（AI）系统，以保护重要软体免遭骇客攻击。

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美国总统拜登政府表示，奖金总额高达1850万美元（约新台币5亿9255元），参赛者要赢得大奖，必须设计出新颖的人工智慧系统，能在电网、地铁或关键网络中，快速找出并修补可能被骇客利用的软体漏洞。

负责网路暨新兴科技的白宫副国安顾问纽柏格（Anne Neuberger）表示，发起这项挑战赛目的在于「邀请全国各地人才集思广益，思量如何运用人工智慧来大幅改善网路安全」。

白宫表示，为了吸引各方参与，负责这项竞赛的国防先进研究计画局（DARPA）将投入700万美元资助有意参赛的小型企业。

美国总统拜登上月在白宫与科技领袖举行的会议上提到AI的「巨大」风险和前景，领袖们允诺在AI产业成长之际，从网路攻击到欺诈做好全面防堵。

亚马逊（Amazon）、Anthropic、谷歌、新创公司Inflection、脸书（Facebook）母公司Meta、微软（Microsoft）和 OpenAI等企业高层代表在旁站立，拜登侃侃而谈。

拜登说，随着AI愈来愈深入个人生活与商业活动 ，这些顶尖企业已允诺「引导负责任的创新」。（译者：纪锦玲）

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