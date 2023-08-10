空气品质监测网：雅加达成空污最严重都市

（法新社雅加达10日电） 根据瑞士空气品质追踪业者IQAir，印尼首都雅加达已成为全球空气污染最严重的大城。由于政府当局未能有效应对有毒烟雾激增的问题，雅加达连续多天高居全球空污排行榜榜首。

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据估计，空污每年导致全球700万人过早死亡，被联合国视为最大的单一环境健康风险。

雅加达及周遭形成一个囊括3000万人口的巨型城市，其一整周的细悬浮微粒（PM2.5）浓度已超越其他空污严重的城市包括利雅德（Riyadh）、杜哈（Doha）以及拉合尔（Lahore）。

据法新社统计，自7日以来，雅加达每天在IQAir追踪主要都市的污染数据排名中一直排名第一。

雅加达经常记录到「不健康」的细悬浮微粒浓度，是世界卫生组织（WHO）建议浓度的许多倍。细悬浮微粒是可以穿透气道导致呼吸系统问题的微小悬浮粒子。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）7日告诉媒体，印尼准备在明年将首都迁往婆罗洲 （Borneo）的努山塔拉（Nusantara），他计划藉此减轻「雅加达的重担」来解决空污问题。

他也表示，雅加达规划中的地铁网络「必须完成」，以减少空污。

雅加达居民抱怨，工业活动、交通阻塞和燃煤发电厂造成的空气污染正影响着他们的生活及健康。

一名在雅加达工作的32岁白领瓦奥莉塔（Anggy Violita）告诉法新社：「我必须随时戴着口罩。我的 身躯和脸部都遭受空污的摧残。」

这位育有两名孩子的母亲并说：「上周我们一家人生病一整周，医生告诉我应该待在室内。」

2021年，针对一起环保人士和公民对政府提起的诉讼，法院判决政府当局必须处理该市恶名昭彰的空污问题，佐科威和其他高级官员在保护居民方面实属失职。

印尼已承诺今年起停止兴建新的燃煤发电厂，并誓言于2050年达到「碳中和」（carbon neutral）。

但尽管环保人士强烈抗议，政府仍持续扩张位于爪哇岛（Java Island）的苏拉拉亚（Suralaya）燃煤发电厂，该发电厂是东南亚规模最大的电厂之一。

根据印尼绿色和平（Greenpeace Indonesia），首都雅加达方圆100公里内有10座燃煤发电厂正在运营。

© 2023 AFP