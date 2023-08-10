纽约市长：移民危机恐令3年成本支出120亿美元

（法新社纽约9日电） 纽约市长亚当斯（Eric Adams）今天谈到移民危机时指出，每天都有大量寻求庇护者抵达，可能让这个全美人口最多城市3年付出120亿美元（约新台币3848亿元）成本。

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自去年4月以来，有近10万寻求庇护者抵达纽约市，导致向有需要的人提供免费紧急住房的法律义务，即纽约市在全美独一无二的「庇护权」（right to shelter）受到了考验。

地方当局评估，每位移民平均每天让纽约市成本支出达383美元。

民主党籍的亚当斯声明指出：「这座城市在2023财政年度，对数以万计寻求庇护者提供庇护、食物和服务，支出已达14.5亿美元。」

他说，由于纽约市自2022年春季以来新移民人数接近10万，「若无进一步支持，基于目前趋势进行新成本估算，在政策不生变下，纽约市3个财年支出可能超过120亿美元」。这个金额相当于纽约市预算逾4%。

亚当斯描述移民在纽约市形成「史无前例的紧急状态」，说数十名主要来自西非的移民上周在曼哈顿一家饭店周遭打地铺。

纽约市近200间庇护所、饭店、学校和其他紧急场所被用以收容5万7000多名寻求庇护者。拥有850万人口的纽约市是美国金融之都和全球旅游胜地。

亚当斯表示，纽约市「无法继续靠一己之力处理这个国家危机」，「纽约人的同情心可能无限，但我们的资源却非如此」。

他希望加速发放工作许可，以便移民能够谋生，同时呼吁联邦官员宣布进入紧急状态，以加强管理美国与墨西哥边境的危机，并在全国更公平地分配寻求庇护者。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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