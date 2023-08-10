西非经济共同体将部署待命部队 因应尼日政变

（法新社奈及利亚首都阿布加10日电） 西非经济共同体领导人们今天宣布，将部署一支「待命部队」，来应对两周前夺下尼日控制权的军事领袖，但他们仍希望尼日能以和平方式恢复民主。

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西非经济共同体（ECOWAS）主委图瑞（Omar Touray）在奈及利亚的紧急峰会结束后表示，成员国决定「下令部署西非经济共同体待命部队，来恢复尼日的宪政秩序」。

至于最终部署细节以及对尼日的影响，目前都还不清楚。

奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）在这场闭门峰会前坚称，「我们仍优先考虑以外交协商和对话」来结束尼日危机。

提努布会后表示，「目前尚有一线希望」找到「和平解方、一个恢复民主与稳定的路线图」，但「没有选项已被排除考虑，包括使用武力作为最终手段」。

「如果我们不做，没有人会替我们做。」

象牙海岸总统乌阿塔哈（Alassane Ouattara）在离场前告诉记者，过去赖比瑞亚、狮子山、甘比亚、几内亚比索的宪政秩序遭受威胁时，西非经济共同体都曾介入。

乌阿塔哈表示，「今天，我们在尼日有相同情形，我想说，西非经济共同体不能接受这种事」。他希望能「立即执行」部署部队的决定。

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