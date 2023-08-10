雇主凌虐女佣逼吞屎淋滚水 印尼政府挨批无作为

（法新社雅加达10日电） 印尼国内一名女佣在帮佣期间被迫吃下雇主家狗儿的排泄物，还被锁在狗笼里，批评人士指出，此事凸显印尼政府采取行动保护海外家事劳工之际，却未能保护国内的家事工作者。

广告 继续浏览后续

霍蒂玛（Siti Khotimah）去年在社群媒体脸书上找到一份女佣的工作，便离开她位于中爪哇的故乡，前往首都雅加达工作，以帮助双亲还债。

经过雇主好几个月的凌虐，24岁的她如今走路跛脚，两条腿布满清晰可见的烧烫伤疤。

她啜泣说道：「每当想起自己的遭遇，我的头就会痛。」

霍蒂玛的案例在印尼并不稀奇。印尼是没有法案保障家事劳工的最大民主国家，使得逾400万人容易受到虐待，而这些人多为女性。

她在雅加达南区的70岁富裕雇主上个月因肢体虐待被判4年徒刑，这名女性雇主的丈夫、女儿和另外6名女佣也全数遭判3年半徒刑。

霍蒂玛告诉法新社，她在被雇用期间也遭到强暴，但起初无法谈论此事。后来她通报警方，警方建议她针对性虐待另外提告。

她说：「我非常失望，相较于我的遭遇，这样的判决实在太轻了。他们应该要尝尝我的感受。」

霍蒂玛告诉法新社，2022年4月她抵达雇主家几周后，遭另一名佣人指控她手脚不干净、会偷东西，从此开始遭到施虐。

霍蒂玛屡屡被控偷东西，虽然她都予以否认，仍持续遭虐到去年12月。

她回忆起雇主强迫她吞下雇主家狗儿的排泄物。

她说：「我被好几个人殴打，老板把滚水淋在我身上，后来又把我用链条拴住。」

霍蒂玛说，在她帮佣的8个月期间，除了她被带回家乡前得到一笔150万印尼盾（约新台币3100元）款项，并没有获得半点薪酬。

家事劳工法案已陷入停滞近20年，人权运动人士指责政府拖延。

依据现行法律框架，女佣并未列入劳工，使得他们不得不在非正规和不受规管的经济中工作。

根据倡议人士说法，就算通过家事劳工法案，主要也是帮助被仲介公司招募到海外工作的人。

这项法案的工作委员会主席、议员阿迪特雅（Willy Aditya）告诉法新社：「这套法律极具歧视性。」

女权人士表示，政府必须拿出更多作为来支持印尼国内的家庭帮佣。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2023 AFP