11岁女学生遭殴打抢劫死亡 阿根廷竞选造势活动喊卡

（法新社布宜诺斯艾利斯10日电） 阿根廷一名11岁女孩今天走路上学时，后背包被歹徒行抢并遭殴打致死，引发民众对犯罪升高的抗议，政治人物因此暂停总统初选的竞选活动。

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在总统选举于10月22日登场前，阿根廷13日将举行总统初选，通货膨胀居高不下与不安全事件层出不穷，都是选民最关注的议题。

目击者向当地电视台表示，杜明奎（Morena Dominguez）走路上学时，后方骑摩托车的抢匪打了她，并抢走她的后背包。这是阿根廷常见的抢劫手法。

杜明奎被送往医院救治，之后宣告不治。目击者称救护车在事发40分钟后才抵达。

艾薇塔市（Evita）医疗中心院长马洛尼（Javier Maroni）说，她送来时「情况危急」，头部有严重伤势，经医师抢救下恢复她的心跳，但仍在加护病房内断气。

杜明奎遭抢劫的模糊监视器画面，全天候在阿根廷各地电视台播出。

这起事件发生于首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）南方的拉努斯（Lanus），愤恨不平的居民聚集抗议。

女孩的母亲玛莉亚（Maria）告诉A24新闻频道：「难道必须要有孩子死亡，社会才会变得安全吗？」

阿根廷泰兰国家通讯社（Telam）引述检方说法报导，初步验尸结果显示，这名女孩是死于「强烈腹部撞击」，导致体内出血。

地区安全首长柏尼（Sergio Berni）告诉记者，这两名「摩托车歹徒」已遭逮捕。

在拉努斯，居民整天聚集在当地警察局前方，替这名女童伸张正义。一群抗议人士朝维安的武装警察投掷石块与物体，还有人来到现场试图劝阻举行更暴力的示威活动。

阿根廷政党初选的主要参选人暂停最后的选举造势活动，这些集会原定这两天举行。

阿根廷总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）未寻求连任，执政党中声势领先的参选人为经济部长马萨（Sergio Massa）。

右翼反对党参选人的选情较不明朗，布宜诺斯艾利斯市长拉雷塔（Horacio Larreta）与前安全部长布尔瑞奇（Patricia Bullrich）都在参选之列。

阿根廷是拉丁美洲中凶杀率最低的国家之一，2022年每10万人有4.2人遭到谋杀。然而，在政府努力对抗经济不稳定与飙至115%的通膨率时，阿根廷的轻微犯罪事件与贫穷问题都加剧。

© 2023 AFP