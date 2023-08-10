UN：伊拉克极端气候对举世发出警讯

（法新社巴格达9日电） 联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天在巴格达表示，伊拉克气温上升及持久干旱的现象给全世界「发出警讯」。

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图克访问伊拉克期间接受法新社专访。联合国表示，举世有5个国家最受气候变迁若干效应影响，伊拉克是其中之一。

伊拉克已经连续第4个夏季蒙受干旱之苦，包括首都巴格达和国境最南端在内，部分地区气温已接近摄氏50度。

图克说：「气温上升加上干旱，以及生态多样性丧失的事实，在在都是给伊拉克和世界的警讯。当我们关注这些地方的状况时，其实也是在关注我们的未来。」

他在为期4天访问尾声之际呼应联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）上个月的谈话说：「全球沸腾（global boiling）时代已经来临，这里的人每天都身历其境。」

古特瑞斯曾说：「全球暖化的时代结束了。全球沸腾的时代已经到来。」在科学家确认7月成为有纪录以来最热月份后，他呼吁立即采取大胆行动加以因应。

除了降雨减少、气温上升之外，伊拉克当局表示，上游国家在底格里斯河（Tigris River）和幼发拉底河（Euphrates River）建水坝，影响了两条河流进入伊拉克的水量。

底格里斯河和幼发拉底河在伊拉克最南端合流成为阿拉伯河（Shatt al-Arab）后注入波斯湾。高盐度问题已经对阿拉伯河的捕鱼活动造成危害。

图克访问伊拉克南部时在记者会中表示，社会贤达和其他人向他展示「现已干涸的阿拉伯河两侧部分河段，仅仅30年前还矗立着茂盛椰枣树的照片」。

伊拉克总理苏达尼（Mohamed Shia al-Sudani）曾经郑重宣告对抗气候变迁将是他的首要任务之一，但社运人士表示，他几乎不曾采取任何行动。

图克在记者会中表示，曾有伊拉克「环境保护人士蒙受暴力、恐吓和死亡威胁」的报导。

伊拉克最重要环保团体伊拉克自然保护协会（Nature Iraq）的工程师阿塞迪（Jassim al-Assadi）2月时就曾遭到挟持，被武装人士囚禁了两周。

© 2023 AFP