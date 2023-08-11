人权组织：IS袭击军用巴士 23叙利亚士兵阵亡

（法新社贝鲁特11日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，至少23名叙利亚士兵死于叙国东部一起军用巴士遇袭，伊斯兰国（Islamic State）极端分子需为这起攻击负责。

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随残余的极端组织伊斯兰国升高袭击，叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示「IS成员10日在代尔祖尔省（Deir al-Zor）锁定一辆军用巴士」。

据叙利亚人权了望台组织指出，这次攻击「造成23名士兵死亡，另有十多人受伤」，其中一些伤患情况危急。总部设于英国的叙利亚人权了望台组织靠的是叙国境内的广泛消息管道。

叙利亚人权了望台组织还说「（另有）数十名士兵失踪」。

尽管伊斯兰国于2019年失去他们最后一片在叙利亚境内的土地，但在广袤的叙利亚沙漠中仍保有藏身之处，并以此为据点发动伏击和偷袭。

最近几周，伊斯兰国成员加大在叙利亚北部和东北部的攻击力度。

叙利亚人权了望台组织8日表示，IS本周稍早在他们之前重镇拉卡省（Raqa）所发动的袭击，造成10名叙利亚政府军和亲政府战士丧生。

© 2023 AFP