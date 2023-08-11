墨西哥承诺加强监控可制造芬太尼进口原料

（法新社华盛顿10日电） 墨西哥今天告诉美国，将以数位化方式追踪可用于制造强效类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）的进口原料。芬太尼是导致美国用药过量致死问题的罪魁祸首，原料大多自中国进口。

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墨西哥新任外交部长巴塞纳（Alicia Barcena）访问华盛顿时，承诺会采取更多措施解决这种合成毒品的问题，此事已经成为美国政坛的头号议题。

巴塞纳与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）共同召开记者会时说：「我们的任务是要对进入墨西哥的管制类化学物质实施即时监控、追踪和定位。」

她说，墨西哥已经在入境口岸设立实验室，建立有关72种相关先驱化学品（chemical precursor）移动状况的数据资料库，以「确保能够依法追踪」。

她坦承，要追踪这些先驱化学品的非法贩运已愈来愈困难。

美国去年有近11万人因用药过量致死，其中大部分是因为芬太尼。芬太尼起初由美国制药公司大力推销，尤其是针对伊拉克和阿富汗战争的退伍军人。

布林肯告诉巴塞纳，打击滥用芬太尼是「我们的首要任务」，并指出它是18岁到49岁美国民众的头号杀手。

在美国的压力下，中国于2019年正式禁止芬太尼出口，但仍是芬太尼原料的主要源头，而墨西哥贩毒集团后来将芬太尼变成一种具高度成瘾性的毒品。

部分共和党议员看到这类毒品在美国造成许多人丧命后，甚至威胁要在墨西哥对贩毒集团采取军事行动。

布林肯上个月发起一个由80几个国家组成的全球联盟，要共同打击贩毒。墨西哥参与其中，但中国拒绝参加，并指责是美国自己无法解决美国人滥用药物的问题。

© 2023 AFP