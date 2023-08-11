成蕾遭中国关3年 首度公开发声表达思念家人及阳光

（法新社雪梨11日电） 被中国拘禁3年的澳洲籍前中国环球电视网记者成蕾，日前透过澳洲外交官记录发表公开信，表示在牢里「怀念阳光」，但一年只有10小时能站在阳光下。她在信末强调「最重要的是，我想念孩子们」。

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成蕾这封「致澳洲人民的公开信」，被形容为「给2500万人的情书」，是由获准每月探视她的澳洲外交官笔录后发布。

被中国当局关押逾1000天的成蕾，透过公开信抒发自己的心情说，「我怀念阳光。在牢房里，阳光透过窗户照进来，但我一年只有10个小时能站在它底下」；「我实在难以相信，当我还在澳洲居住的时候，总在躲避阳光」；如今「我已有3年没见过一棵树」。

成蕾回忆在10岁时刚移居澳洲的光景说，「1987年，我记得第一次跟家人露营，爸爸开着一辆700澳元（新台币1.46万元）的车」；「我总在重温每一次丛林远足、河川、湖泊，到海滩游泳、野餐和欣赏醉人日落，满天星星，还有丛林宁静而神秘的交响乐」。

她提到，在狱中总会「悄悄地念诵我（在澳洲）到过、开车路过的地名」，也会忆起陌生人与朋友给予的友爱，而这些记忆「再次回到我身上，让我（在狱中）重拾信心」。

成蕾还表示，自己想念海盐、黑色幽默、昆士兰（Queensland）的热带地区，和西澳洲无穷无尽的蓝天，还有脚趾间的细沙。信末强调，「最重要的是，我想念孩子们」。

澳洲外交部长黄英贤表示，整个国家都希望看到成蕾「与孩子们团聚」。 她今天在声明中表示：「澳洲一直为成蕾女士争取权益，并要求成蕾女士获得符合正义、程序公平和人道待遇的基本标准。」 「我们将继续支持成蕾女士及其家人，并维护成蕾女士的利益和福祉。」

© 2023 AFP