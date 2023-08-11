英国初级医生展开新一轮罢工

（法新社伦敦10日电） 英国医院初级医生不接受政府开出的加薪幅度，展开新一轮罢工。这是针对政府资助的国民保健署而进行的最新罢工行动。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致求诊病患大量积压，等候就医人数创纪录。加上各行各业罢工，针对一个世代以来最严峻生活成本危机要求加薪。初级医生（junior doctors）又在此刻展开为期4天罢工。

初级医生约占英国医院医生的一半，他们虽然不是资深专科医生，但可能已行医多年。

国民保健署（National Health Service）医疗总监波伊斯（Stephen Powis）说：「初级医生最新一轮罢工将再次严重扰乱对病患的医疗服务。这次的额外考验在于，组织无法使用代理工作人员来顶替罢工员工。」

代表初级医生的英国医学会（British Medical Association）表示，初级医生的实得工资过去15年下降了26%。不过政府表示，他们的要求代价高昂。

护士、救护人员以及其他医疗工作者近数月全都加入罢工行列，带给公卫服务部门更大压力。

根据国民保健署数据，自从去年12月以来，罢工行动已经造成全英医疗卫生服务近77万8000个诊病预约遭到延后。

卫生大臣巴克莱（Steve Barclay）说：「国民保健署体系持续大罢工，病患首当其冲。英国医学会的进一步行动将会导致更多预约和手术遭到延后。」

他表示，政府7月中旬宣布的加薪6%附加一次性支付1250英镑（约新台币5万555元）是「最后决定」，并敦促英国医学会立即结束罢工。

根据国民保健署昨天公布的数据显示，6月英国有760万人等待开始进行例行性住院治疗，创下历史纪录。

© 2023 AFP