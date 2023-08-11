ECOWAS处理尼日问题 美未明确支持军事干预

（法新社华盛顿10日电） 西非经济共同体试图排解尼日政变问题，甚至抛出军事干预的方案，美国国务卿布林肯今天力挺该组织，但未明确提及支持军事干预的作法。

广告 继续浏览后续

布林肯（Antony Blinken）说：「西非经济共同体（ECOWAS）是个将西非国家团结在一起的组织，在恢复（尼日）宪法秩序的必要性上，扮演着重要的角色，我们十分支持西非经济共同体在这方面的领导和工作。」

在奈及利亚首都阿布加（Abuja）召开的峰会上，西非经济共同体支持组建军事武力以待对尼日进行干预。

最近几天，美国告诫军事力量只能是最后的手段，外交才是解决危机的最佳途径。

对于正被拘留的尼日民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）健康状态，布林肯再次发出了警告。自尼日军政府7月26日接管政权以来，布林肯与贝佐姆通了6次电话。

布林肯说：「我们对贝佐姆、其家人、和他的安全与健康十分关切。」

「我们也向军方领导人明确表示，我们会要求他们对贝佐姆的安全和健康负责。」

尼日总理马哈马杜（Ouhoumoudou Mahamadou）最近表示，贝佐姆和太太、儿子一起遭到拘留，且没有水、电可用。

© 2023 AFP