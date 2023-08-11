K-pop救场 韩国盼童子军大露营闭幕演唱会挽回颜面

（法新社首尔11日电） 韩国试图以「韩国文化的力量」来挽救问题不断的世界童子军大露营，数以万计童军今天参与在首尔举办的大型K-pop演唱会，他们兴奋地又唱又跳，挥舞萤光棒，并抢拍演出明星。

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4万3000名童军齐聚全罗北道参与4年一度的世界童子军大露营，但史无前例的热浪导致大批参与者中暑、美国和英国代表团相继因恶劣的营地条件提前拔营，台风最终迫使主办单位于本周宣布全面撤离。

童军们自此便被分散到韩国各处，参与由政府资助的文化之旅，但今天举办演出名单包括知名团体NewJeans和THE BOYZ在内的「K-POP SUPER LIVE」演唱会，聚集所有参与活动童军举行盛大的闭幕活动。童军们挤爆首尔的世界杯体育场，他们穿戴颜色鲜艳的制服和领带，有些脸色还涂上色彩，兴奋参与活动。

韩国总理韩德洙在演唱会前的闭幕仪式致词时表示：「我很遗憾，童军朋友们经历了气候变迁造成的前所未见热浪和台风。」

尽管韩国政府投入数百万美元的紧急资金来挽回这场成为公关危机的事件，但从韩国流行音乐（K-pop）粉丝到公共部门员工，对于首尔当局做法的批评不停增加。

当一个受欢迎的电视音乐节目突然因不明原因取消，而原定参与节目的艺人改于童军活动演唱会表演，批评声浪也随之而起。

韩国国会议员成一钟（Sung Il-jong，音译）表示，应该让知名团体BTS中2名正在服役的成员暂时离营，使BTS能合体在演唱会表演，此番言论受到K-pop粉丝的强烈反对。

K-pop专栏作家艾萨克．崔（Isak Choi，音译）在原名推特（Twitter）的社群平台X写道，这个计画显示出「可怕的集权思想，认为国家拥有K-pop」。

韩国联合新闻通讯社（Yonhap News Agency）报导，约1000名来自韩国产业银行（Korea Development Bank）和韩国电力公社（Korea Electric Power Corporation）等公共机构的员工，被「动员」来协助这场演唱会。

韩国金融产业公会（Korean Financial Industry Union）愤怒地回应：「虽然使用的词汇是『合作请求』，但已几乎达到战时强制徵兵的程度。」

© 2023 AFP