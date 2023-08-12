尼日政变支持者走上街头 西非国家取消关键会议

（法新社尼阿美11日电） 数以千计的尼日政变支持者今天走上街头，抗议西非国家将在尼日部署军事部队的计画。与此同时，西非经济共同体（ECOWAS）取消关于可能采取干预行动的关键会议。

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ECOWAS批准部署「待命部队」，以恢复民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）的职位。贝佐姆7月26日遭到总统卫队成员罢黜后，欧盟最高外交官员对他遭拘留的状态表示担忧。

此区军方消息人士今天说，ECOWAS成员国的参谋长原定明天将在迦纳首都阿克拉（Accra）参与会议，但他们之后说，这场会议因「技术原因」无限期取消。

多名消息人士说，召开这场会议原本是要向ECOWAS领袖通报启动与部署待命部队的「最佳选项」。

ECOWAS尚未提供关于待命部队的细节或行动时间表，领袖们强调他们仍希望和平解决。

ECOWAS在最后一刻取消会议时，数以千计的政变支持者今天在法国驻尼日军事基地附近集会，高喊「打倒法国、打倒ECOWAS」。

尼日的新领导人指控贝佐姆的亲密盟友、前殖民强权法国，是导致ECOWAS对政变采取强硬立场的幕后黑手。

许多抗议群众挥舞俄罗斯与尼日国旗，大喊他们支持国家的新强人、军政府领导人蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）。

前来示威的学生会成员阿里（Aziz Rabeh Ali）说：「我们会把法国逼走！ECOWAS不是独立的，受到了法国操控。」

法国在尼日有约1500名驻军，与当地部队联手对抗持续8年的圣战士叛乱活动。

然而，法国军人在沙赫尔地区（Sahel）面临日益增长的敌意，去年在与罢黜民选领袖的马利与布吉纳法索军方政府闹翻后，自这两个国家撤出反圣战士部队。

尼日新领导人上周废止与法国的国防协议，而7月30日充满敌意的群众在法国驻尼阿美大使馆外举行抗议活动，促使巴黎当局撤出法国公民。

© 2023 AFP